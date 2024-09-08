İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay'ın ev sahipliğinde düzenlenen 9 Eylül Resepsiyonu ile kutlandı. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki etkinliğe İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, milletvekilleri, büyükelçiler ve diğer davetliler katıldı.

“Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek var olacak”

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak 9 Eylül’ün önemine vurgu yapan Başkan Tugay, “Biz varsak, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek var olacak. İzmir’in sözüdür bu. Sözümüzden asla geri dönmedik, dönmeyeceğiz” dedi. Tugay, 9 Eylül’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihine yazılmış özel bir gün olduğunu belirtti ve İzmir’in bu gururu en yüksek düzeyde yaşadığını ifade etti.

“9 Eylül bizim için onur günüdür”

Başkan Tugay, 9 Eylül’ü sadece bir zafer olarak değil, aynı zamanda özgürlük ve bağımsızlığın simgesi olarak değerlendirdi. Atatürk’ün sözlerine atıfta bulunarak, “Özgürlük, bağımsızlık, çağdaşlık, demokrasi, laiklik, adalet ve eşitlik bizim temel değerlerimizdir” şeklinde konuştu. Tugay, İzmir’in bu değerlerle bezenmiş özel bir şehir olduğunu vurguladı.

Sanatçıların ve halkın katkısı

Resepsiyonda İzmirli sanatçı Haluk Işık’ın dizeleriyle duygusal bir an yaşandı. Başkan Tugay, etkinlikte Süvari Birliği'ne hediye verirken, Süvari Birlikleri de günün anısına Başkan Tugay’a hediye takdiminde bulundu. Gece, Türk bayrakları eşliğinde İzmir Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.