Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümünü anlamlı bir video mesajla kutladı. Başkan Mutlu, video mesajında Türk bayrağının tarihî önemine ve İzmir’in Kurtuluş Savaşı’ndaki kritik rolüne dikkat çekti.

Başkan Mutlu'dan anlamlı kutlama

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir’in kurtuluşunun 102. yıl dönümünü özel bir video mesajla andı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Kurtuluş Savaşı sırasında işgale karşı direniş gösteren halkın kendi imkanlarıyla diktiği Türk bayrağına vurgu yapıldı. Bayrağın, Konak Belediyesi’ne bağlı İsmet İnönü Anı Evi’nde sergilendiği belirtilerek, bu sembolün önemine dikkat çekildi.

9 Eylül’ün anlamı

Başkan Mutlu, 9 Eylül’ün sadece takvimde bir tarih olmadığını, aynı zamanda milletin bağımsızlığının ve özgürlüğünün simgesi olduğunu ifade etti. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı’nın, İzmir’in kalbi Konak’ta zaferle taçlandığını belirtti. İzmir’in, Cumhuriyet ile aydınlanan ışığıyla geleceğe umutla baktığını vurguladı.

İzmir’in özel yeri

Mutlu, İzmir’in kuruluşun, kurtuluşun, bağımsızlığın, demokrasinin ve laikliğin şehri olduğunu dile getirdi. İzmir’in kurtuluşunun 102. yılını kutlarken, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı ve minnetle andığını belirtti. Kentin büyük mücadelelerle kazanıldığını ve bu mirası geleceğe taşımak için canla başla çalıştıklarını sözlerine ekledi.