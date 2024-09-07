İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 9 Eylül 1922’deki kurtuluşun 102. yılına özel yayımladığı mesajında, bu tarihi zaferin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

"Bağımsızlık zaferle taçlandı"

Elban, Türk ordusunun ve milletimizin gösterdiği eşsiz kahramanlıklar sayesinde İzmir’in düşman işgalinden kurtarıldığını, bu zaferin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde elde edildiğini belirtti. İzmir'in kurtuluşunun sadece bir şehrin değil, aynı zamanda bir ulusun özgürlük umutlarını yeniden canlandırdığını ifade etti.

"Atalarımızın fedakârlıklarıyla bugünlere geldik"

Mesajında, Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra tüm bağımsızlık mücadelesi kahramanlarını rahmet ve minnetle anan Elban, onların üstün cesareti ve fedakârlıkları sayesinde bugün bağımsız bir ülkede yaşadığımızı hatırlattı.

"Birlik ve beraberlik vurgusu"

Vali Elban, 9 Eylül’ün sadece İzmir için değil, tüm Türkiye için önemli bir gün olduğunu dile getirerek, bu özel gün vesilesiyle birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı. İzmir’in kurtuluşunun 102. yıl dönümünün tüm İzmirlilere kutlu olmasını dileyen Elban, bağımsızlık ve özgürlüğün değerinin bir kez daha hatırlanması gerektiğini söyledi.