İzmir İktisat Kongresi'nde 'Türk Tarih Kurumu Arşivinden Fotoğraflarla Milli Mücadele'de Batı Cephesi Sergisi'nin açılışı yapıldı. Sergiyi vatandaşlarla birlikte gezen Vali Yardımcısı Arslan ve Rektör Yılmaz, milli mücadeleyi yeniden yaşadıklarını ifade etti. Kürsüye gelen Yılmaz, "Kendimizi bildik bileli bayrak taşıdık" diyerek Türk bayrağını sonsuza dek taşıyacaklarının altını çizdi.

'9 bin 300 kitap bağışlandı'

Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzmir İktisat Kongresi'nde buluşan İzmir Vali Yardımcısı Adem Arslan, 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Puslu ve üniversites hocalarıyla öğrenciler katıldı. 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Yılmaz, kürsüye gelerek "İzmir yaklaşık 4 yıl 3 ay 25 gün düşman işgalinde kaldı. Atarürk başkomutanlığıdna büyük bir mücadele verildi. Atatürk'e, silah arakdaşlarına , Anadolu'yu bizlere yurt haline getirenleri saygı ve minnetle anıyoruz, nur içinde yatsınlar. Türk Tarih Kurumu'na özel olarak üniversitemiz adına teşekkür ederim. Yüzüncü yıl yıl kitaplığında 2 bin 300 kitap bağışında bulundular. 9 Eylül Üniversitenin merkez kampüsünde kütüphaneye bağışlanan kitaplar için tören sonrasında ziyaret edeceğiz" dedi.

Altay dağlarından İzmir'e

Rektör Yılmaz, "Atalarımızın Altay dağlarından çıkıp ve denize kavuştuğu şehir İstanbul ve İzmir'dir. Çok büyük mücadelelerle Anadolu İzmir, Türklere ve millete yurt, vatan haline getirildi. Burayı vatan haline getirmek kolay değildi. Bisiklet sürmeye benzetebiliriz bunu. Pedal çevirmeye benzer bir durum bu, durmadan devam edeceğiz. Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendimizi bildik bileli bayrak taşıdık, taşımaya devam edeceğiz. 9 Eylül Üniversitesi gibi bir üniversitenin rektörlüğüne layık görüldüğüm için büyük bir gurur içerisindeyim. Cumhurbaşkanımıza ise şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Rektör Yılmaz, yakasındaki rozeti göstererek "Ayrıca bu rozeti ise gururla taşıyorum. Bendeki rozet, Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin bulunduğu bir rozettir. Akademik alanda ne bilim alanında daha ileriye taşımak için daha büyük bir sorumluluktur. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Programda ayrıca , DEÜ'nün "Umudun Kumaşları - Bir 9 Eylül Hikayesi" isimli belgesel filminin de ilk gösterimi yapıldı. Belgeselde, 102 yıl önce düşman işgalinden kurtuluşu sırasında İzmir'deki aile yadigarı bir Türk bayrağının hikayesi anlatılmasının ardından panele geçildi.