İzmir’in kurtuluşunun ve Kurtuluş Savaşı’nın simge alanlarından biri olan Belkahve’deki Ata Anı Evi, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Bornova, Buca ve Foça şubeleriyle birlikte burada bir araya geldi.

Ata Anı Evi'nde tarihi yolculuk

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarını ve o döneme ait önemli objeleri sergileyen Ata Anı Evi, İzmir’in kurtuluşunun simgelerinden biri olarak büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler, burada orijinal Türk Bayrakları, askeri eşyalar, ilk baskı Nutuk ve dönemin gazete yayınlarını inceleme fırsatı buldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün, İzmir’in kurtuluşunda önemli bir yere sahip olan Belkahve’deki sözleri ve anıları, araştırmacı Arda Kalaycı tarafından detaylı şekilde anlatıldı.

ADD üyeleri ve başkanlar bir arada

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve ADD üyeleri bu anlamlı buluşmada bir araya geldi. Eşki, 20 yıldır Atatürkçü Düşünce Derneği’nin bir üyesi olduğunu ve ADD üyesi olarak belediye başkanlığı yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. “18 yaşından beri ADD üyesiyim. ADD için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Gençlerle anlamlı katılım

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Afyon'daki Zafer Yürüyüşü’ne katılan gençlerle birlikte bu buluşmaya katıldı. Duman, Cumhuriyet’in gençlere emanet edildiğini ve bu bilinçle hareket ettiklerini vurgulayarak, "Cumhuriyet hepimiz için çok kıymetli ve zor şartlar altında kazanıldı. Bu bilinci gelecek nesillere aktarmak çok önemli" diye ekledi.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nden tam destek

ADD Bornova Şubesi Başkanı Mübeccel Timaç, Buca Şubesi Başkanı Erkan Çiçek ve Foça Şubesi Başkanı Ali Altuntaş, etkinliğin büyük bir memnuniyet yarattığını dile getirerek, tarihi alanların korunması ve hatırlatılması konusunda duyarlılıklarını ifade ettiler.