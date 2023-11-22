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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kent yaşamında fırsat eşitliği hedefi doğrultusunda başlatılan “Mahallede Dayanışma Var” projesi yeni dönemine başladı. Genç gönüllüleri dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuklarla buluşturan proje, 5 mahallede 91 aile ve 133 çocuğu kapsıyor. Projeye katılan 201 gönüllü genç, Nisan ayı sonuna kadar 20 hafta boyunca her Cumartesi günleri çocuklara yönelik farkındalık çalışmaları, atölyeler, eğitime destek etkinlikleri ve mahalle etkinlikleri düzenleyecek.

Projenin yürütüldüğü mahalleler ise şöyle: Bornova Kızılay Mahallesi, Bayraklı Alpaslan Mahallesi, Çiğli Güzeltepe Mahallesi, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi ve Karabağlar Yunus Emre Mahalleleri.

Dayanışma kültürü büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Mahallede Dayanışma Var projesi, 18-30 yaş arası üniversiteli ya da mezun genç gönüllüler ile dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukları ve mahallede yaşayanları buluşturuyor. İzmir’de ekonomik ve sosyal açıdan kentsel haklara erişimi kısıtlı mahallelerde dayanışma kültürünü yaşatmayı ve büyütmeyi hedefleyen sosyal dayanışma ve güçlendirme projesi, sivil toplum örgütleri, ilçe belediyeler, üniversiteler, mahalle muhtarları ile işbirliği içinde yürütülüyor.

Projeyle kentsel haklara eşit erişimin desteklenmesi amacıyla nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması ile ilgili başlıklarda mahallelerde çalışmalar yürütülecek.