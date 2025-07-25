İzmir’in merkezi ilçesi Konak’ta toplanmayan çöpler halkı çileden çıkardı. Özellikle Kemeraltı ve Basmane çevresinde kaldırım ve yollara taşan çöp yığınları, hem çevre kirliliğine hem de kötü kokuya neden oldu. Vatandaşlar, belediyeye çağrıda bulunarak acil çözüm talep etti.



Kaldırımlar çöple doldu, kötü koku yayıldı

İzmir’in turistik ve ticari merkezi Konak’ta yaklaşık bir haftadır düzenli çöp toplanmaması nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu. Özellikle yaz sıcaklarının etkisiyle yayılan kötü koku, çevre sakinlerini ve esnafı rahatsız etti.

“Bu görüntüler İzmir’e yakışmıyor”

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, “İzmir bu görüntüleri hak etmiyor” diyerek yetkililere seslendi. Konaklı Nihat Yılmaz, yaşananların artık tahammül sınırlarını aştığını belirterek şöyle konuştu:

“Ortalık berbat durumda. Sadece çöp değil, elektrikler de sık sık kesiliyor. Belediyemizi kutluyorum, leş gibi bir ortamda yaşıyoruz. Suyumuz yok, elektriğimiz yok, çöpler zaten her yerde. Buradan geçerken mikrop kapıyoruz.”

“27 yıldır aynı sorun çözülmedi”

Bölgede yaşayan Mustafa Kantürk ise Kemeraltı ve Basmane çevresindeki çöp probleminin yıllardır devam ettiğini söyledi:

“27 yıldır aynı manzara. Çöp sorunu sadece çevre değil, halk sağlığı açısından da büyük risk. Belediyeyi suçlamak istemem ama artık kimse üzerine düşeni yapmıyor. Bu sorunların çözülebileceğine inancım yok.”

Belediyeden açıklama bekleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çöp sorunu ve su–elektrik kesintileriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadığı öğrenildi. Vatandaşlar, hem Konak Belediyesi hem de İZSU ve diğer ilgili birimlerden çözüm odaklı adım atılmasını bekliyor.