Karşıyaka’da Yazın Renkli ve Üretken Adresi: Zübeyde Hanım Tesisi

Karşıyaka Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, yaz aylarında vatandaşların hem sosyalleşeceği hem de üretime katılacağı yepyeni bir merkez olarak hizmete açıldı. Tesiste, yaz dönemi boyunca resim ve örgü alanlarında ücretsiz kurslar düzenlenecek.

Kayıtlar başladı

Resim ve örgü kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, Zübeyde Hanım Mahallesi 7448/17 Sokak No: 15 adresindeki tesis binasına doğrudan başvurarak kayıt yaptırabiliyor. Detaylı bilgi için 0549 052 02 66 numaralı telefondan tesisle iletişime geçilebiliyor. Kurslar Karşıyaka’da ikamet eden herkese açık olacak.

“Fırçayla renk, örgüyle ilmek”

Yeni tesiste düzenlenecek kurslar, özellikle kadınların hem sanatsal hem de üretim odaklı etkinliklerle sosyal yaşama daha aktif katılımını hedefliyor.

Modern mimarisi ve doğayla iç içe konumuyla dikkat çeken Zübeyde Hanım Tesisi, yıl boyunca farklı etkinlik ve atölyelere ev sahipliği yapacak.

Başkan Yıldız Ünsal: “Dayanışma ve üretimin merkezi olacak”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tesisin toplumsal bağları güçlendirecek önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

“Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi ile vatandaşlarımızın üretimle ve dayanışmayla iç içe olabileceği yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Bu merkez, sosyal belediyecilik anlayışımızın önemli bir yansıması. Karşıyaka’daki herkesin keyif alacağı, paylaşımın ve birlikte üretmenin merkezi olacak.”