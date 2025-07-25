İzmir Planlama Ajansı (İZPA), son günlerde kentte yaşanan orman yangınlarının ardından kritik bir analiz yayımladı. “İzmir’de Orman Yangını Riskinin Mekânsal Analizi” başlıklı çalışmaya göre, şehrin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 43’ü orta risk, yüzde 33’ü yüksek risk, yüzde 7’si ise çok yüksek risk grubunda yer alıyor.



İzmir’de riskli bölgeler netleşti

Yüksek sıcaklıklar ve artan kuraklıkla birlikte İzmir’de yangın riski ciddi boyutlara ulaştı. Yerleşim yerlerini de etkileyen yangınlar sonrası İZPA, kentin orman yangını risk haritasını hazırladı. Raporda, kuraklık, iklim değişikliği ve beşeri baskılar sonucu yangın sıklığı ve etkisinin arttığı vurgulandı.

Coğrafi Bilgi Sistemi ile analiz

Çalışmada, orman örtüsü, eğim, bakı, sıcaklık, rüzgar, nem gibi çevresel ve insan etkili faktörler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile analiz edildi. Çok Kriterli Karar Analizi (ÇKKA) ve Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemleriyle riskler haritalandırıldı.

Riskli bölgeler nereler?

Elde edilen verilere göre İzmir’in yüzölçümünün:

%43’ü orta risk,

%33’ü yüksek risk,

%7’si çok yüksek risk grubunda.

Riskli bölgeler arasında kırsal-kentsel geçiş alanlarında bulunan kızılçam ormanları ve tarımsal üretim yapılan alanlar dikkat çekti.

Yangınlara karşı veri temelli mücadele

İZPA’nın raporuna göre, Haziran 2025’teki Mordoğan, Foça, Gaziemir-Buca ve Seferihisar yangınları, modelde öngörülen yüksek riskli bölgelerle büyük oranda örtüşüyor. Bu veri temelli yaklaşımın, erken uyarı sistemleri ve müdahale planlarının geliştirilmesinde yol gösterici olması bekleniyor.

Yangın etki alanı belirlendi

Risk haritasına göre belirlenen yüksek tehlike bölgeleri etrafında 250 metrelik tampon alanlar tanımlandı. Bu “etki alanı” içindeki yapılaşmalar, eğitim ve sağlık altyapıları analiz edilerek, müdahale öncelikleri belirlendi. Bu sayede savunmasız bölgeler haritalandırıldı.

Dinamik harita düzenli olarak güncellenecek

Analiz çalışmasının sabit bir harita yerine sürekli güncellenen bir risk değerlendirmesi sunduğu belirtildi. Yanan alanlardaki risk sıfıra düşerken, çevresel faktörler doğrultusunda diğer alanların risk profili tekrar analiz edilecek.