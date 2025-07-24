Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu mücadelesi öncesinde Tüpraş Stadyumu’nda yangın çıktı. Olay itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.



Stadyumda duman paniği yaşandı

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu kapsamında Beşiktaş ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in karşı karşıya geleceği maç öncesinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda yangın çıktı. Saat 21.00’de başlayacak karşılaşma öncesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, stat çevresinde yoğun duman gözlemlendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

İtfaiye hızla müdahale etti

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yangın kısa sürede söndürülürken herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangının stat içindeki hazırlık alanlarında çıktığı tahmin ediliyor.

Yangının ardından statta güvenlik önlemleri artırıldı ve karşılaşmanın planlanan saatte başlaması bekleniyor.