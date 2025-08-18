İzmir’in modern yüzünü şekillendiren, kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlayan iki marka: Folkart ve Saya Holding… Mesut Sancak ve Metin Sancak liderliğinde faaliyet gösteren bu şirketler, İzmir’e yalnızca bina değil, bir vizyon, bir kültür ve bir gelecek sunuyor.

Kent Estetiğine Katkı: Folkart’ın İzmir Yüzü

2006 yılında Saya Holding’in bir iştiraki olarak kurulan Folkart, İzmir’in siluetini değiştiren projelere imza atıyor. Folkart Towers gibi Avrupa’nın en yüksek ikiz kulelerinden biri ile kentin modern yüzünü ortaya koyan marka, lüks ve konforu çevre dostu teknolojilerle buluşturuyor. Alışveriş merkezlerinden eğitim kurumlarına, A+ rezidanslardan ofis binalarına kadar geniş bir projelendirme yelpazesine sahip olan Folkart, kentin estetik ve işlevselliğine odaklanıyor.

Sanat ve Gençliğe Yatırım

Folkart’ın katkıları yalnızca inşaatla sınırlı değil. Folkart Akademi, tiyatro, bale ve oyunculuk gibi alanlarda gençlere eğitim sunarak İzmir’in kültürel geleceğine yatırım yapıyor. Folkart Galeri ise Türkiye’nin en değerli sanatçılarının eserlerini İzmirlilerle buluşturuyor. 800 metrekarelik modern sergi alanıyla ülkenin en büyük çağdaş sanat galerilerinden biri olan mekan, Refik Anadol gibi dünya çapında sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Çocuklara Bilim, Topluma Değer

Folkart ve Saya Holding, bilimsel eğitim alanında da gençlere fırsatlar sunuyor. Çocuklara yönelik bilim atölyeleri ve programlar, onların geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyor. Folkart, yıllardır İzmir Enternasyonal Fuarı’na sponsor olarak kentin uluslararası arenada tanınmasına destek oluyor.

Atatürk’e Vefa ve Sosyal Sorumluluk

“Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” sergisi ile Mesut Sancak, Mustafa Kemal Atatürk’e olan hayranlığını ve saygısını ortaya koydu. Sancak, serginin basın toplantısında, “Bu sergiye 400 bin insanın gelmesi, 400 bin konut satmaktan daha değerli” ifadelerini kullanarak, toplumsal ve kültürel değerleri ticari başarıdan üstün tuttuğunu gösterdi. Sergi, Atatürk’ün yayımlanmamış fotoğrafları ve kişisel eşyalarını İzmirlilerle buluşturarak bir vefa projesine dönüştü.

Saya Holding: Topluma Değer Katan Vizyon

Abdulrezzak Sancak’ın “topluma saygı, topluma değer” felsefesiyle büyüyen Saya Holding, sağlık, sanayi, madencilik ve inşaat alanlarında faaliyet gösteriyor. İnsan odaklı yaklaşımı ve çevre dostu projeleriyle Folkart, holdingin vizyonunu İzmir’e taşıyor.

İzmir’in Geleceğine Dokunan Marka

Folkart ve Saya Holding, İzmir’in sadece bugünüyle değil, yarınıyla da ilgileniyor. Modern mimariden sanata, gençlerin eğitiminden çocukların bilimle buluşmasına kadar şehrin her alanına dokunan bu iki marka, Mesut ve Metin Sancak’ın vizyoner liderliği ile İzmir’in ruhuna katkı sağlıyor. İzmir, onların eserleri ve projeleriyle geleceğe güvenle bakıyor.

Folkart ve Saya Holding, sadece birer inşaat ve yatırım şirketi değil; İzmir’in kültürel ve sosyal yaşamına değer katan, tarihine ve geleceğine sahip çıkan markalar olarak öne çıkıyor.