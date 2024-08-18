İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Yamanlar Dağı’nda çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınlarının ardından bölgedeki yangın mağdurlarını ve diğer illerden gelen itfaiye ekiplerini desteklemek için harekete geçti. İZELMAN AŞ’ye bağlı Karşıyaka Örnekköy ve Buca Sosyal Tesisleri, yangından etkilenen vatandaşlar ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen itfaiyecileri ağırlıyor.

İtfaiyecilere Destek: 10 İlden 113 Personel İzmir’de

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın çağrısı üzerine, İstanbul, Ankara, Uşak, Balıkesir, Afyon, Bursa, Muğla, Edirne, Burdur ve Denizli illerinden toplam 41 araç ve 113 personel İzmir’e gönderildi. Bu ekipler, İzmir İtfaiyesi koordinesinde hem Karşıyaka ve Bayraklı’daki büyük yangının hem de İzmir’in diğer ilçelerinde süren yangınların kontrol altına alınması için özveriyle çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ekiplerin konaklaması için İZELMAN AŞ’ye bağlı Örnekköy Sosyal Tesislerini sağlıyor.

Yangın Mağdurları İçin Konaklama İmkanları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Örnekköy ve Buca Sosyal Tesislerinde konaklama imkanı sunuyor. Örnekköy Misafirhanesinde 103, Buca Misafirhanesinde ise 68 kişi olmak üzere toplam 171 kişi, yangın mağdurları ve İzmir İtfaiyesine destek veren itfaiyeciler için tahsis edilen alanlarda ağırlanıyor. Bu tesislerde sağlanan konforlu ve güvenli ortam, hem yangın mağdurlarının hem de yangınla mücadele eden ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlendi.