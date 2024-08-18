Yangınlar, Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi ve Ula ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda saat 13.25 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık bölgelerden yükselen alevleri fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının hızla yayıldığı bölgelere karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da havadan çalışmalara destek veriyor.

Yetkililerden yangınlara 10 helikopter ve 10 uçakla havadan, 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer ve toplam 294 personelle karadan müdahale edildiğini açıkladı. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için büyük bir çaba sarf ediyor. Bölgedeki vatandaşlar da yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplere destek veriyor. Öte yandan AFAD, UMKE, Acil Sağlık ve güvenlik güçleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Rüzgarın etkisiyle genişleyen alevlere karşı karadan ve havadan 5 saattir yoğun bir mücadele yürüten ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA