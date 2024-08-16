İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, yetiştirdiği başarılı sporcularla Türkiye'nin en prestijli spor kulüplerinden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Milli takımlara ve altyapılara sağladığı önemli katkılarla tanınan kulüp, eski sporcularının uluslararası başarılarıyla gurur yaşamaya devam ediyor. Son olarak, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu, kazandıkları madalyalarla İzmir’i ve Türkiye’yi gururlandırdı.

Buse Tosun Çavuşoğlu’ndan bronz madalya başarısı

Güreş branşında 2007-2015 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sporcusu olan Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Daha önce 2016 Rio Olimpiyatları’nda altın, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan Taha Akgül ise bu kez Paris’te bronz madalya ile kariyerini taçlandırdı ve aktif sporculuk hayatına son verdi. Akgül, 2009-2012 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yer almıştı.

Ferhat Arıcan, paralel bar finalinde beşinci oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi jimnastik spor okullarında keşfedilen ve “dünyada üç harekete sahip ilk sporcu” unvanını taşıyan Ferhat Arıcan, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda Türk jimnastiğinin ilk olimpiyat madalyasını kazanmıştı. Paris 2024’te ise erkekler paralel bar finallerinde beşinci sırada yer alarak yine önemli bir başarı elde etti. Arıcan, 2008-2016 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kariyerini sürdürdü.

2012 Londra’da paralimpik başarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün bir diğer gururu ise, 2012 Londra Paralimpik Olimpiyatları’nda judo branşında mücadele eden Duygu Çete oldu. Çete, 57 kiloda bronz madalya kazanarak İzmir’e ve kulübüne büyük bir sevinç yaşatmıştı.