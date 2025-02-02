İzmir’in simgelerinden biri haline gelen Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, şehrin hem ulaşım hem de sosyal yaşam açısından önemli bir merkezi olma özelliğini taşıyor. Konak’tan başlayıp Narlıdere’ye kadar uzanan bu sahil yolu, 1987-1991 yılları arasında gerçekleştirilen deniz doldurma çalışmaları ile inşa edilerek İzmir’in modern yüzünü yansıtan bir bulvar haline geldi. Bulvar, feribot iskelesi, tramvay hattı istasyonları ve geniş yeşil alanları ile hem yerel halkın hem de turistlerin uğrak noktalarından biri. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı gibi önemli mekanlarla zenginleşen bulvar, şehrin denizle bütünleşen dinamik bir yaşam alanı sunuyor.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, İzmir’de bulunan bir sahil şeridi bulvarıdır. Konak’tan başlayıp Narlıdere’de Mithatpaşa Caddesi ile birleşerek son bulmaktadır. Konak’taki kısmı 1987-1991 yılları arasında deniz doldurularak inşa edilmiştir.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı özellikleri

Bulvarda feribot iskelesinin yanı sıra lokantalar bulunur. Göztepe Parkı adında büyük bir park da vardır. Bulvarda alt geçit ve yat limanı da mevcuttur. Bulvarın sonu Narlıdere’de Mithatpaşa Caddesi’ne bağlanmaktadır. İzmir-Çeşme otoyolu bağlantısı da mevcuttur. Bulvar üzerinde T2 (Fahrettin Altay - Halkapınar) Tramvay Hattı’nın istasyonları bulunmaktadır. Bulvarın bir bölümünün yer altına alınmasıyla oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı, 2019 yılında tamamlanmıştır.