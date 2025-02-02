Ege Denizi’nde deprem hareketliliği sürüyor. AFAD verilerine göre, saat 15.10’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Yetkililerden yapılan açıklamalar takip edilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Deprem fırtınası 1 Şubat Cumartesi günü saat 08.31'de 3.9 büyüklüğündeki sarsıntıyla başlamış, Muğla açıklarında yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem ise en şiddetli sarsıntı olarak kayda geçmişti.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki depremlerle ilgili olarak “Helen-Kıbrıs Yayı dalma batma zonunda Afrika Levhası, Anadolu Levhası’nın altına dalarak tüketiliyor. Bu süreç üstteki levhanın Ege bölümünü sürekli geriyor ve depremlere neden oluyor.” açıklamasında bulunmuştu.

Uzmanlar, Ege Denizi’nin sismik olarak aktif bir bölge olduğunu belirterek, vatandaşları deprem gerçeğine karşı bilinçli olmaya davet etti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi bölgedeki hareketliliği yakından takip ediyor.