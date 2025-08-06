İzmir'de içme suyu altyapı sistemlerinde gerçekleştirilecek bakım ve bağlantı çalışmaları kapsamında, 06-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında beş ayrı bölgede gece saatlerinde planlı su kesintileri uygulanacak. Kesintiler; altyapı durumu, şebeke bağlantıları ve tüketim yoğunluğu göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Bölge 1: Bayraklı, Konak, Gaziemir

Kesinti Günleri ve Saatleri:

· 06 Ağustos 23:00 - 07 Ağustos 05:00

· 11 Ağustos 23:00 - 12 Ağustos 05:00

· 16 Ağustos 23:00 - 17 Ağustos 05:00

Etkilenecek Mahalleler (Seçme): Bayraklı: 75. Yıl, Cengizhan, Gümüşpala, Soğukkuyu, Yamanlar Konak: 1. Kadriye, Çimentepe, Emir Sultan, Güzelyurt, Zafertepe Gaziemir: Aktepe, Atıfbey, Emrez, Gazi, Yeşil

Bölge 2: Karşıyaka, Çiğli

Kesinti Günleri ve Saatleri:

· 07 Ağustos 23:00 - 08 Ağustos 05:00

· 12 Ağustos 23:00 - 13 Ağustos 05:00

· 17 Ağustos 23:00 - 18 Ağustos 05:00

Etkilenecek Mahalleler (Seçme): Karşıyaka: Bostanlı, Mavişehir, Şemikler, Yalı Çiğli: Ataşehir, Evka-5, Harmandalı, Küçük Çiğli, Sasalı

Bölge 3: Buca, Karabağlar, Bornova (Gökdere), Karşıyaka (Örnekköy)

Kesinti Günleri ve Saatleri:

· 08 Ağustos 23:00 - 09 Ağustos 05:00

· 13 Ağustos 23:00 - 14 Ağustos 05:00

· 18 Ağustos 23:00 - 19 Ağustos 05:00

Etkilenecek Mahalleler (Seçme): Buca: Adatepe, Buca Koop, Çamlıkule, Dumlupınar, Yeşilbağlar Karabağlar: Abdi İpekçi, Cennetçeşme, Günaltay, Uzundere Bornova: Gökdere Karşıyaka: Örnekköy

Bölge 4: Bornova, Bayraklı, Altındağ, Pınarbaşı

Kesinti Günleri ve Saatleri:

· 09 Ağustos 23:00 - 10 Ağustos 05:00

· 14 Ağustos 23:00 - 15 Ağustos 05:00

· 19 Ağustos 23:00 - 20 Ağustos 05:00

Etkilenecek Mahalleler (Seçme): Bornova: Evka-3, Erzene, Mevlana, Rafetpaşa, Yeşilova Bayraklı: Manavkuyu, Mansuroğlu Altındağ ve Pınarbaşı bölgeleri

Bölge 5: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak (Göztepe dahil), Karabağlar (kısmen)

Kesinti Günleri ve Saatleri:

· 10 Ağustos 23:00 - 11 Ağustos 05:00

· 15 Ağustos 23:00 - 16 Ağustos 05:00

· 20 Ağustos 23:00 - 21 Ağustos 05:00

Etkilenecek Mahalleler (Seçme): Balçova: Bahçelerarası, İnciraltı, Teleferik Narlıdere: Altıevler, Limanreis, Sahilevleri Güzelbahçe: Atatürk, Yaka, Yelki Konak: Göztepe, Alsancak, Yenişehir, Zeytinlik Karabağlar: Basın Sitesi, Esenlik, Tahsin Yazıcı, Üçkuyular

Vatandaşlara Çağrı: Su Tüketimini Planlayın

İZSU yetkilileri, kesintilerin gece saatlerinde yapılacağını, bu süreçte önceden su depolaması yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Yaşlılar, çocuklu aileler ve kronik rahatsızlığı olanlar için dikkatli planlama yapılması istendi.