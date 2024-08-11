İzmir’in Tiyatro Geleceği Için Ilk Adım Atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) Türk tiyatrosunun önemli isimlerini bir araya getiren yeni Danışma Kurulu, önümüzdeki sezon için hazırlıklara başladı. Çevrim içi olarak yapılan ilk toplantıda, Şehir Tiyatroları’nın geleceği için yapılması gerekenler ele alındı. Genel Sanat Yönetmeni başvuru süreci 15 Ağustos’ta sona erecek ve değerlendirme aşamasına geçilecek.

Danışma kurulu kimlerden oluşuyor?

İzBBŞT’nin yeni Danışma Kurulu, Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden oluşuyor. Kurul üyeleri arasında müzisyen ve besteci Cem İdiz, araştırmacı yazar Dr. Efdal Sevinçli, Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik Müdürü Hakan Dündar, oyuncu ve eğitimci Doç. Dr. Kadir Çevik, yönetmen ve yazar Müjdat Albak, oyuncu ve yönetmen Nazan Kesal, şair ve yönetmen Orhan Alkaya, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Semih Çelenk, tiyatro yönetmeni ve oyuncu Tamer Levent, iletişim uzmanı ve siyasetçi Zeynep Altıok Akatlı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay yer alıyor.

Danışma Kurulu’nun görevleri ve hedefleri

Danışma Kurulu’nun temel görevleri arasında Genel Sanat Yönetmeni başvuru sürecinin ilan edilmesi ve başvuruların değerlendirilmesi bulunuyor. Ayrıca, kurul üyeleri tiyatronun kurumsal yapılanmasına katkıda bulunacak, İzmir’deki tiyatro seyircisini artırma ve çocuklar ile gençlere yönelik stratejiler geliştirme konularında önerilerde bulunacak. Şehir Tiyatroları’nın kurumsal yapısının gelişmesi ve mevzuat iyileştirmeleri için de atölye çalışmaları ve öneriler sunacaklar.

Toplantı sonrası beklentiler

Danışma Kurulu’nun ilk toplantısında belirlenen stratejiler doğrultusunda, önümüzdeki dönem için tiyatronun daha da gelişmesi ve kentin dört bir yanına yayılmasını sağlamak hedefleniyor. Genel Sanat Yönetmeni seçim sürecinin tamamlanmasının ardından, kurulun önerileri doğrultusunda Şehir Tiyatroları’nın geleceği şekillendirilecek.