zmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı’ndaki yangın sonrası ağaçlandırma alanlarında başlattığı yoğun bakım çalışmalarıyla umut dolu bir haberi müjdeledi. Sancaklı Ağaçlandırma Sahası'nda, 3 günlük tedavi sürecinin ardından ağaçlar yeniden yeşermeye başladı.**

15 bin ağaçta olumlu gelişme

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bu hızlı müdahale, yangından zarar gören Sancaklı, Örnekköy ve Bayraklı Allurca ağaçlandırma sahalarındaki binlerce ağacın kesilmesi yerine, bilimsel yöntemlerle tedavi edilmesini sağladı. İzmir Planlama Ajansı’nın (İZPA) rehberliği altında toplam 200 bin metrekare alanda yapılan çalışmalarda, 15 bin ağaçta yaşanan olumlu gelişmeler, tüm şehri sevindirdi.

Bilimin ışığında doğru müdahale

Ekipler, yangının hemen ardından başlattıkları yoğun sulama ve bakım çalışmaları sayesinde, vejetasyon döneminin devam ettiği Sancaklı Ağaçlandırma Sahası’nda hızlı sonuçlar aldı. Yanan yaprakların yerini hızla yeni yeşil yapraklar almaya başlarken, bu olumlu gelişme hem çevre gönüllülerini hem de bölge halkını umutlandırdı.