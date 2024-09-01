İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve bu yıl 93’üncü kez gerçekleşen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), birbirinden ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Çim Konserleri'nin ikinci gününde sahne alan ünlü sanatçı Teoman, İzmirli hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Mert Demir ile 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşayan İzmirliler, Teoman'ın sahne almasıyla müziğe doydular. Konser alanını dolduran binlerce kişi, Teoman’ın şarkılarını hep bir ağızdan söylerken pankartlar ve telefon ışıklarıyla coşkulu bir atmosfer yarattı. Teoman da kendisini dinlemeye gelen hayranlarına, “İyi ki geldiniz, muhteşemsiniz!” diyerek teşekkür etti.

Dolu dolu bir konser programı

Çim Konserleri, Teoman’ın ardından Volkan Konak, Hande Yener, Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül ve Hayko Cepkin gibi birbirinden ünlü isimlerle devam edecek. Ayrıca, Migros sponsorluğunda Derya Bedavacı ve Sakiler de sahne alacak. 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünde Haluk Levent konseriyle coşku zirveye çıkacak. Alternatif Sahne ise Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Redd, Şanışer&Sokrat St, Ceylan Ertem, Yedinci Ev ve Can Gox gibi isimleri ağırlayacak.