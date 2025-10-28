İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev almaya hak kazanan 154 yeni itfaiye personeli eğitimlerine başladı. Başta yangın olmak üzere her türlü afetle mücadelede yeterli donanıma sahip olmak için 8 hafta yoğun eğitim sürecinden geçecek genç itfaiye personeli gösterdikleri performansla gözleri dolduruyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı çatısı altında görev yapacak 154 yeni itfaiye memuru, sahaya çıkmadan önce zorlu eğitimlerden geçiyor.

İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde 15 eğitmen tarafından verilen eğitimler 8 hafta sürecek. Genç memurlara yangınla mücadele yöntemleri, arama kurtarma teknikleri, ilkyardım bilgisi başta olmak üzere çok yönlü eğitim veriliyor.

Yeni itfaiye memurları özellikle endüstriyel tesis, kapalı alan, tünel yangınları gibi zorlu eğitimlerde gösterdikleri başarılarla dikkat çekiyor.

Sınavı geçemeyenler eğitime devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, mesleğe yeni başlayacak genç memurların sahaya çıkmadan önce sıkı eğitimlerden geçtiğini söyledi. Korkmaz, “Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’mizin Türkiye’de eşi benzeri bulunmuyor. Bu tesiste trafik kazalarından, depremlere, endüstriyel yangınlardan kapalı alan yangınlarına, araç kazalarından sel ve su baskınlarına kadar birçok başlıkta simülasyon yaparak eğitim veriyoruz. Arkadaşlarımız bu eğitimlerin hepsini alıyor ve sahada çok başarılı oluyor. Uygulamaların sonunda sınav yapacağız. Sınavı geçemeyenler, eğitimlere devam edecek. Çünkü sahada çalışmak oldukça zor. O deneyimi, donanımı kazanmadan sahada olmaları tehlikeli. O nedenle çok yönlü eğitimlerden geçiyorlar. İzmir’e çok iyi itfaiyeciler kazandırmak istiyoruz. İtfaiye gruplarında görev aldıklarında da tecrübeli itfaiyecilerle çalışacaklar ve onlardan çok şey öğrenecekler” diye konuştu.

“Olumsuz durumlarla mücadele etmenin yöntemlerini öğreniyorlar”

Genç meslektaşlarına kapalı alan ve tünel yangınları ile ilgili eğitim veren İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli eğitmen Mustafa Yatım da yeni memurların oldukça donanımlı eğitimlerden geçirildiğini belirtti. Yatım, “Arkadaşlarımız burada hem teorik hem de uygulamalı olarak yangınla mücadele etmenin yöntemlerini öğreniyorlar. Onların canını tehlikeye atmadan, uluslararası standartlara uyarak eğitimlerimizi yapıyoruz. Teorik olarak anlattığımız her şeyin karşılığını sahada gösteriyoruz. Yeni ekibimiz çok şanslı çünkü donanımlı bir ekipten eğitim alıyorlar. Ayrıca uluslararası standartlara sahip bir tesiste eğitim veriyoruz. Arkadaşlarımız sahada gerçek bir yangında karşılaşacakları tüm olumsuz durumlarla mücadele etmenin yöntemlerini burada öğreniyorlar. Çünkü gerçek bir yangında karşılaşabileceği tüm olumsuzlukları burada deneyimleme şansı yakalıyorlar” dedi.

15 metrelik kulede korkularını yendiler

Eğitim Çavuşu Mesut Topal, 15 metre yükseklikteki kuleden iple erişim tekniklerini anlattı. Topal, şunları kaydetti:

"Mesleğe yeni başlayan itfaiyeci arkadaşlarımıza basit istasyon kurulumu, yük dağılımı istasyon kurulumu, kullandığımız iplerin özellikleri hakkında eğitim veriyoruz. Teorik eğitimlerin ardından uygulamaya geçiyoruz. 15 metrelik kuleden aşağıya seri şekilde iniş ve tekrar yukarı tırmanma pratiği yapıyoruz. İpte asılı kalmış kişileri kurtarma, vadide, uçurumda, kuyularda kurtarılmayı bekleyen insanları, hayvanları kurtarma tekniklerini öğretiyoruz. Kentsel arama kurtarma, trafik kazalarında kurtarma ve iple erişim eğitimlerinin ardından arkadaşlarımız yeterli donanıma sahip oluyorlar. Biz de doğru ve eksiksiz bilgi vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sürecin sonunda umuyoruz ki arkadaşlarımız olaylara müdahale edecek yeterliliğe sahip olacak.”

“Severek yaptığımız zaman tüm zorlukların üstesinden geliyoruz”

İtfaiye personeli olacak memurlardan Ali Akkurt, sıkı bir eğitimden geçtiklerini belirterek, “Bu mesleği ve insanlara yardım etmeyi seviyorum. İtfaiyecilik benim hayalimdi ve bunu başardığım için mutluyum” şeklinde konuştu.

“Can kurtarıyoruz”

Emre Can Durmaz da itfaiyeciliğin para için yapılabilecek bir meslek olmadığını vurgulayarak, “İçinizden gelerek, tutkuyla yapılabileceğiniz bir meslek. Zorlu bir iş, hayati tehlikeleri barındırıyor. Ağır bir meslek ama severek yaptığınız zaman tüm zorlukların üstesinden geliyorsunuz. Biz insanların hayatına dokunuyoruz. Can kurtarıyoruz” dedi.

Aldıkları eğitimlerin çok gerçekçi ve güzel olduğunu belirten İbrahim Bolat ise “Her türlü yangına karşı mücadele tekniğini burada öğreniyoruz. Biz her zaman yangına gözü kapalı gireriz. Alevlerle mücadele ederken korkmayız. Az önce yangına müdahale ettik. O esnada tüm ekip tereddütsüz alevlerin üstüne gitti. Arkada bir arkadaşımızı bırakmadan yangına müdahale ettik ve başarıyla söndürdük” diye konuştu.

“Bu eğitimlerle korkumuzu yeniyoruz”

Eslem Kaçan da 15 metre yükseklikteki kuleden iniş yaparken korkmadığını söyledi. Kaçan, “Burası çok yüksek bir yer. Ama aldığımız eğitimler sayesinde korkularımızı yeniyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımla korkusuz şekilde olaylara müdahale edeceğimize inanıyorum. Mesleğimi en iyi şekilde yapmak için çok çalışıyorum ve elimden geleni yapıyorum” ifadelerini kullandı.

İtfaiyeciliğin çok zor bir meslek olduğunu anımsatan Halil İbrahim Akış ise “Severek yapılmazsa altından kalkılması zor bir meslek. İzmir halkının şüphesi olmasın, bizim gibi mesleğine tutkuyla bağlı olan itfaiyeciler kentin güvenliği için elinden geleni yapacak. İzmirlilere en iyi hizmeti sunmak, bu alanda gerekli fedakarlıkları yapmak için buradayız” diye konuştu.

“Eğitimler gerçeğe çok yakın”

Alevlerle mücadele etme tekniklerini öğrenen Şeyma Genç de “Alev suratıma kadar yaklaştığında çok heyecanlandım. Isıyı hissettiğim anlarda biraz zorlandım ama genel olarak eğitimler çok iyi gidiyor. Gerçeğe yakın eğitimler alıyoruz. Alevlerle gerçekten yüz yüze geliyoruz. Mesleğimi yaparken alevlerle mücadele edeceğim. O nedenle sahaya tam anlamıyla donanımlı çıkmak için aldığımız eğitimlerle kendimizi geliştiriyoruz” dedi.