Yeni tarife Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tanıklık yapan kişilere 130 ila 200 lira arasında ücret ödenecek.

Geçen yıl 100 ila 150 lira arasında olan tanıklık ücreti, böylece yaklaşık yüzde 30 oranında artırılmış oldu.

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, tanığa tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 130 ila 200 TL arasında ödeme yapılacak. Ayrıca tanıklığa çağrıldığı yere ulaşmak için seyahat etmek zorunda kalan kişilerin yol, konaklama ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Yeni tarifeye göre, tanıklara ödenecek ücretler ve giderler hiçbir vergi, resim veya harca tabi olmayacak. Böylece tanıkların mahkemelere katılım sürecinde maddi bir kayba uğramamaları hedefleniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, 23 Ekim 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan önceki Tanık Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırıldı.

Özetle:

• Tanıklık ücreti: 130–200 TL

• Önceki yıl: 100–150 TL

• Yol, konaklama ve yemek giderleri karşılanacak

• Ücretler vergi, resim ve harçtan muaf

• Yeni tarife yayımıyla birlikte yürürlüğe girdi