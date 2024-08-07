AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı OSB’deki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. "İzmir’de yeni sanayi alanlarının oluşturulması gerekiyor. Bunun en güzel örneğini Torbalı’da; İZTO, EBSO ve TTO ile ortaklaşa gerçekleştirdik," dedi.

5 bin yeni istihdam sağlanacak

Torbalı OSB’nin 2. etabında mobilyacılar için tahsis edilen 660 dönümlük arazideki altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Bu projede AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’ya, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Torbalı OSB Başkan Vekili Yaşar Baş ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Toplamda 64 yeni fabrikanın kurulacağı hazineye ait arazi, vekil Kaya’nın girişimleri sonucunda Torbalı OSB’ye devredildi. İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve Torbalı Ticaret Odası (TTO) ortaklığı ile kurulan OSB’de yaklaşık 5 bin yeni istihdam sağlanması hedefleniyor.

"Yatırımcıları bölgeye çekmeyi hedefliyoruz"

Mahmut Atilla Kaya, altyapı çalışmalarının önemine değinerek, "Yatırımcıların bu bölgeye çekilmesi ve istihdamın artırılmasını hedefliyoruz. Her aşamada destek ve işbirliğimiz devam edecek," dedi. Kaya, otoyol bağlantılarının OSB’nin ulaşımını kolaylaştıracağını ve yatırım süreçlerini hızlandıracağını belirterek, yerel yönetimlerle işbirliği içinde çözümler geliştirmeye çalıştıklarını vurguladı. Ancak yerel yönetimlerin yeterince duyarlı olmadığını dile getirdi ve yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan herkese destek olunması gerektiğini ifade etti.

"Torbalı, İzmir’in sanayi potansiyelini yükseltecek"

Torbalı OSB Başkan Vekili Yaşar Baş, proje hakkında kapsamlı bilgi vererek, "İlk etapta tescil edilmiş 66,5 hektarlık alanda 27 firmaya çalışma ruhsatı verildi ve 3 firmaya yapı kullanma izni sağlandı. 11 parsel ise inşaat aşamasında. Mobilya sektörüne ayrılmış ilave alanda ise 60 parselin ön tahsisi yapıldı. 2025 yılı içerisinde 64 yeni sanayi parselinin yatırımcılarımızın kullanımına sunulmasını ve toplamda 104 fabrikanın faaliyete geçmesini bekliyoruz," dedi. EBSO Meclis Üyesi Etfal Serter ise Mahmut Atilla Kaya’ya teşekkür ederek, "Bu projede atılacak her adım, sadece Torbalı’nın değil, İzmir’in de sanayi potansiyelini yükseltecek. OSB’miz, ulusal düzeyde de örnek teşkil edecek bir yapıya kavuşacak," diye konuştu.

"İzmir’in yeni sanayi alanlarına ihtiyacı var"

TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, genişleme projesinin sanayi yatırımlarına sağlayacağı katkılara dikkat çekerek, "Çok güzel bir işbirliğinin ürünü bu çalışma. İzmir’in molozu mu gelecek, çöplük mü olacak derken sürekli diken üzerindeydik. Sayın Mahmut Özgener ve Ender Yorgancılar’ın desteği ile örnek bir model ortaya koyduk. Vekilimize de burada tekrar teşekkür etmek istiyorum," dedi. İzmir’in yeni sanayi alanlarına ihtiyaç duyduğunu belirten Olgun, "Aliağa ve Kemalpaşa gibi ilçelerdeki sanayi bölgeleri bu ihtiyaca cevap veremiyor. Tüm İzmir’in gözü Torbalı’da. Burada 600-700 dönümlük bir alanı sanayiye kazandıracağız ama İzmir’in daha fazla sanayi alanlarına ihtiyacı var," şeklinde konuştu.