Resmi Gazete'de bugün itibari ile yer alan kararlar arasında İzmir ile alakalı bir karar da yer aldı. Bu karara göre, İzmir'de bazı alanlar orman sınırları dışarısına çıkarıldı. Bu alanlar Bayraklı ilçesinde yer alıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

"MADDE 1- (1) İzmir İli, Bayraklı İlçesinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir.

(2) Birinci fikra kapsamında orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."