İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde (İBG) görevli bilim insanları, sarı nokta hastalığına karşı geliştirdikleri özgün ilaçla büyük bir başarıya imza attı. Geliştirilen ilaç, mevcut tedavilere kıyasla daha etkili sonuçlar veriyor.

İzmirli bilim insanları Sarı Nokta hastalığına özgün ilaç geliştirdi

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) bünyesinde görev yapan bilim insanları, retina hastalıklarından biri olan ve halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen görme bozukluğuna karşı özgün bir ilaç geliştirdi. Dr. Sibel Kalyoncu Uzunlar ve ekibi, bu ilacı 5 yıl gibi kısa bir sürede başarıyla tamamladılar. Geliştirilen ilaç, VSY Biotechnology adlı biyoteknoloji şirketinin desteğiyle "Varliciment" adıyla tescillendi.

Sarı nokta hastalığı, yaşlılarda daha sık görülen ve retinadaki damarların büyüyüp sızdırmasına yol açan bir rahatsızlık. Tedavi edilmediği takdirde bu hastalık körlüğe neden olabiliyor. Dr. Sibel Kalyoncu Uzunlar, geliştirdikleri ilaç ile damarlanma sürecini engellediklerini belirterek, ilacın hastaların ömür boyu kullanımına uygun olduğunu ifade etti. Yeni ilaç, daha küçük bir molekül yapısına sahip olup, piyasadaki ilaçlardan daha etkili bir tedavi sunuyor.

"Daha etkili ve daha ucuz"

Dr. Uzunlar, geliştirdikleri ilacın, proteine bağlanarak damarlanmayı durdurduğunu ve bu sayede görme kaybını engellediğini söyledi. Ayrıca, ilaç piyasadaki ilaçlara kıyasla daha küçük moleküllere sahip olduğu için daha etkili olduğu bilimsel çalışmalarda kanıtlandı. Uzunlar, "Türkiye'de üretileceği için daha ucuz olacak" diyerek, bu gelişmenin ülkemize büyük bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Geliştirilen ilaç hayvan deneylerinden sonra klinik araştırmalara geçecek

Geliştirilen ilacın, piyasaya sürülmeden önce hayvan deneylerinin tamamlanması gerektiği vurgulandı. Başarılı hayvan deneylerinin ardından klinik araştırmalara başlanacak. Dr. Uzunlar, "Bu ilaç, Türkiye’de geliştirilen ilk orijinal biyoteknolojik ilaç olacak" diyerek, bu alandaki devrimin Türkiye'den çıkacağını belirtti.

Çalışmaya destek veren biyoteknoloji şirketi VSY Biotechnology'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, bu başarının Türkiye için büyük bir atılım olduğunu vurguladı. "Ülkemizden dünyaya büyük bir atılım olacak. Hem gururlu hem de heyecanlıyız" dedi.