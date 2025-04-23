İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kültürpark’ta düzenlediği çocuk şenliği büyük ilgi gördü. Binlerce çocuk, ellerinde Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz giysileriyle alanda bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kültürpark, çocuklara yönelik birbirinden renkli sahne gösterileri, konserler ve eğitici atölyelerle bayram neşesinin merkezi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu’nun konserini çocuklar yönetti. Bando şefliğini 10 yaşındaki Kıvanç Kapçı ve 2,5 yaşındaki Ata Bilge Akbay yaptı.

Ahşap Sahne ve Ana Sahne çevresindeki çim alanlarda sahne etkinlikleri düzenlendi. Trio konseri, tiyatro oyunları, çocuk zumba gösterisi, dans şovları, sihirbazlık gösterileri, Ersin Show, Şubadab Çocuk Konseri, Özlem Menokan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Orkestrası konseri izleyicilerden büyük alkış aldı.

Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Kültürpark’taki atölye çadırlarında çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. İZELMAN AŞ’nin Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri tarafından düzenlenen “Sanatla Dünya Çocukları”, “Origami ile Bayram Neşesi”, “Bilim ile 23 Nisan Mucizeleri”, “Matematik ile Zekâ Şöleni” ve “Neşeli Hayvanlar” atölyeleri ilgiyle karşılandı.

Rotarak iş birliğiyle yapılan etkinliklerde çocuklar; seramik boyama, uçurtma yapımı, bez çanta boyama, kalemlik tasarımı, kitap ayracı hazırlama, yüz boyama, yaratıcı drama ve çocuk yogası gibi çok sayıda etkinliğe katıldı.

Ayrıca; EÇEV’in Rüzgâr Gülü Atölyesi, Kodlama ile Mario Atölyesi, Roketimi Tasarlıyorum, Maske Tasarımı ve Evimiz Deniz Atölyesi gibi etkinlikler de düzenlendi.

Kültürpark’ın farklı bölümlerine kurulan oyun alanlarında tahta bacak gösterileri, kukla şovları, dans performansları ve spor parkurlarıyla çocuklar eğlencenin doruğuna ulaştı. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün Gezici Kütüphane aracı ise alanda çocuklara kitaplar hediye etti.