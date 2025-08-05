İran’ın güneydoğusunda sabah saatlerinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Alman Jeobilim Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü henüz netleşmese de, sarsıntının 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, deprem bölgesinde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi bir hasar yaşanmadı. Ancak ekiplerin bölgedeki tarama çalışmaları sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, halkın sarsıntı sonrası sokaklara döküldüğü görüldü.