İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır süren ve Türkiye’ye örnek olan Süt Kuzusu Projesi'nde yeni dönem 27 Ocak itibarıyla başladı. Bu proje, 2-5 yaş arasındaki çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sağlamayı ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor. İzmir'in 30 ilçesinde toplamda 622 mahallede, çocuklara süt dağıtımı yapılmaya başlandı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla dağıtımlar sürüyor

‘Süt İçmeyen Çocuk Kalmasın’ sloganı ile başlatılan proje, özellikle düşük gelirli aileleri hedef alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, üretici kooperatiflerinden temin edilen sütleri İzmir’in dört bir yanındaki çocuklara ulaştırıyor. Proje, hem yerel üreticileri destekliyor hem de çocukların sağlıklı gıdaya erişimini sağlıyor.

Süt Kuzusu’ndan kimler yararlanabilecek?

Süt Kuzusu Projesi kapsamında, belirli gelir seviyesine sahip aileler, çocuklarına ücretsiz olarak aylık 8 litre süt alabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü, bu sütleri düzenli olarak 20 kişilik bir ekiple ailelere teslim edecek. Dağıtımlar İzmir’in tüm ilçelerindeki mahallelerde gerçekleştirilecek.

Merkez ilçeler de projeden faydalanacak

İzmir’in merkez ilçeleri olan Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere’nin yanı sıra, kırsal ilçelerin de projeden faydalanacağı açıklandı. Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinin merkez mahalleleri de bu programda yer alacak.

Online başvuru imkanı sunuluyor

Süt Kuzusu Projesi’nden yararlanmak isteyen aileler, başvurularını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden online olarak yapabilecekler. Başvuruların ardından, süt dağıtımları düzenli şekilde yapılacak.