İzmir'de 9-13 yaş arası öğrencilerin hazırladığı "Moli'nin Hazinesi" adlı kısa animasyon filmi, 3 ülkede 4 uluslararası festivalde gösterilecek.

İzmir'de Arkas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin hazırladığı "Moli'nin Hazinesi" adlı kısa animasyon filmi, ABD, İtalya ve İspanya'daki festivallerde gösterilmeye hak kazandı.

Moli'nin Hazinesi filmiyle İzmirli miniklerden büyük başarı

İzmir'de Arkas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, ilk kısa animasyon projeleri "Moli'nin Hazinesi" ile uluslararası başarıya imza attı. Stop-motion ve pixel-art teknikleriyle hazırlanan 4,5 dakikalık kısa film, 3 ülkede 4 farklı festivalin programına alındı.

Arkas BİLSEM Kısa Film Ekibi'nde Asya Çelik (9), Can Bahıt (9), Berrak Talya Ülcay (12), Aylin Çelik (13), Duru Zencir (13) ve Elif Güzel (13) yer aldı. Filmin müziği ise Müzik Öğretmeni Filiz Şahin Gürsoy'un danışmanlığında Öykü Pak (12) tarafından hazırlandı.

Uluslararası festivallerde dört gösterim

Kısa film ilk uluslararası gösterimini 18 Nisan 2025'te ABD'nin Illinois eyaletindeki Arlee Theatre Film Fest'te yaptı. Ardından 8 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da Moscerine Film Festivali'nin "Odak Okul" kategorisinde sahnelenecek.

Ayrıca film, Mayıs sonunda İspanya'nın İbiza Adası'nda düzenlenecek Ray of Light Awards kapsamında gösterilecek. Son olarak İtalya'da gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Periferie Animate Festival'inde izleyiciyle buluşacak.

Proje süreci ve ekip deneyimi

Arkas BİLSEM Görsel Sanatlar Öğretmeni ve projenin danışmanı Engin Çetinkaya, farklı yaş gruplarından oluşturdukları ekip ile 2024 yılının Nisan ayında çalışmalara başladıklarını belirtti.

"Haziran ayında çizimleri ve çekimleri tamamladık. Kurgu aşamasına yaz tatilinde geçtik. Ocak 2025'te filmi bitirdik ve Mart ayında birçok festivale başvurduk. Kısa sürede geri dönüşler aldık."

Çetinkaya, öğrencilerin sinema yolculuğunun sadece film üretmekle sınırlı olmadığını, sürecin onların sanatsal vizyonunu geliştirdiğini belirtti. Aynı ekip ile ikinci bir kısa film hazırlığına başlandığını da sözlerine ekledi.

Öğrencilerden sinemaya güçlü adımlar

Filmin hikayesini oluşturan ekip üyesi Duru Zencir (13), tüm grubun kendi hikayesini yazdığını ve Talya'nın hikayesinin oylamayla seçildiğini ifade etti:

"Ben ve Aylin sahne dekorlarını tasarladık. Bu süreç çok keyifliydi. Sanat yönetmeni olmak istiyorum. Sinema, animasyon ve resimle uğraşmayı seviyorum."

Filmin jenerik ve kumanda çizimlerini yapan Asya Çelik (9), "Bazı karakterleri ben çizdim. Kendi filmimizi izlemek gurur verici" derken, Can Bahıt (9) da çizim yapmayı ve afiş tasarlamayı çok sevdiğini, ailesinin sektörel bilgisiyle destek olduğunu belirtti.

"Moli'nin Hazinesi" filminin katıldığı festivallerin listesi:

Festival Adı Ülke Gösterim Tarihi Arlee Theatre Film Fest ABD 18 Nisan 2025 Moscerine Film Festival İtalya 8 Mayıs 2025 Ray of Light Awards İspanya Mayıs 2025 Periferie Animate İtalya Haziran 2025