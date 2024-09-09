Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin işgalden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Ege'de su altı güzellikleriyle her yıl binlerce dalış meraklısını ağırlayan Karaburun'da bulunan ve adını kentin kurtuluş gününden alan 9 Eylül Vapuru batığına dalış yapan eğitmenler, yanlarında getirdikleri Türk bayrağını açtı.

Suyun 35 metre altına yapılan dalışın ardından dalgıçlar, dönüşte bir akya sürüsüyle karşılaştı. Büyüklükleriyle dikkati çeken balıklar, dalgıçların etrafında yüzdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Karaburun Dalış Merkezi eğitmenlerinden Mustafa Gökhan Öztürk, bu anlamlı gün için özel bir dalış yaptıklarını belirterek, "Bizlere bıraktıkları bu güzel miras için ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlerimize ve gazilerimize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.