Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden 3’ü için düzenlenen tören, duygusal anlara sahne oldu. Şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda anma töreni gerçekleştirildi. Ayrıca, ağır yaralı olarak Elazığ’a sevk edilen ve kurtarılamayarak şehit düşen Uzman Çavuş Ömer Eroğlu için de tören düzenlendi.

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitlerin naaşlarının alana getirilmesiyle başlayan tören, bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından, her bir şehidin özgeçmişi okundu. Ailelerinden helallik alınmasının ve duaların edilmesinin ardından, şehitler memleketlerine gönderilmek üzere karayolu ile Elazığ’a uğurlandı.

Uğurlama törenine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, kurum amirleri, askeri erkan, polis, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.