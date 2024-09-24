İzmir kökenli Dr. Gülsüm Özen ile Dr. Burak Açan, eğitim hayatlarını Ankara Tıp Fakültesi'nde tamamladıktan sonra hayatlarını görkemli bir düğünle birleştirdiler. Başkent Ankara'da, Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen düğün töreni, çiftin aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarının katılımıyla coşkulu bir kutlamaya sahne oldu.

Dans Pisti Ailelerle Şenlendi

Törende dikkat çeken anlardan biri de, Abidin ve Hülya Özen çiftinin dansları oldu. Davetlilerle birlikte dans eden çift, geceye neşe kattı. Misafirler, genç çifte mutluluk dileklerini iletirken, düğün sonrası organizasyon büyük beğeni topladı.