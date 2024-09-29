İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencisi Ece Fişek, İrlanda’da düzenlenen ve uluslararası alanda “Gençlerin Nobel’i” olarak bilinen The Global Undergraduate Awards yarışmasında büyük bir başarıya imza attı. Fişek, edebiyat alanında ‘Highly Commended Entrant’ ödülünü kazanarak bu prestijli ödülü Türkiye'ye getiren ilk kişi oldu.

Sineklerin Tanrısı üzerine çalıştı

Fişek, ünlü yazar William Golding'in Nobel ödüllü eseri “Sineklerin Tanrısı” romanının 1983 yılında yapılmış Türkçe çevirisini detaylı bir şekilde inceleyerek, bu çalışmayı İngilizce bir makaleye dönüştürdü. Altı ay süren çalışmasının ardından, çevirinin olumlu ve olumsuz yönlerini ele alan Fişek, jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başardı ve edebiyat alanında ödül kazandı.

2009 yılından bu yana düzenlenen ve dünya çapında üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin katılabildiği The Global Undergraduate Awards 2024, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşti. 25 farklı kategoride ödüllerin verildiği yarışmada, Fişek dünyanın dört bir yanından gelen iddialı rakipleri geride bırakarak ödüle layık görüldü.

“Emeklerimin karşılığını aldım”

Başarısının kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Ece Fişek, şu ifadeleri kullandı: “Bu ödül, edebiyat alanında Türkiye için bir ilk. Çok gururluyum. Üçüncü sınıfta hazırladığım bu çalışmayla ödül almak beni çok mutlu etti. Çeviri Tarihi dersi kapsamında hazırladığım proje ile üniversitemizin düzenlediği ‘Yeniden Çevirilerin Yanmetinsel Analizi’ konulu poster sergisinde yer almıştım. Bu çalışmamı geliştirerek yarışmaya katıldım. Bana bu süreçte destek olan Dekanımız Prof. Dr. Neslihan Yetkiner ve tüm hocalarıma teşekkür ederim. Bundan sonra yurt dışında yüksek lisans yaparak akademik kariyerime devam etmek istiyorum.”

Dekandan tebrik: “Başarıyı sonuna kadar hak etti”

İEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Yetkiner, öğrencisi Ece Fişek'i tebrik ederek şunları söyledi: “Ece, Çeviri Tarihi dersinde gösterdiği özverili çalışma ile bu ödülü hak etti. Projesinin yarışmada başarılı olacağına inanıyordum ve bu inancım doğru çıktı. Bu başarı, emek ve inancın bir sonucudur. Ece’nin elde ettiği bu ödül, fakültemiz ve ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır.”