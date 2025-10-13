Bir süredir kayıp olan gazeteci, çevre eylemcisi ve belgeselci Hakan Tosun, uğradığı saldırı sonrası hastaneye kaldırıldı. Tosun’un beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Gazeteci Hakan Tosun’dan acı haber geldi

Gazeteci, çevre eylemcisi ve belgesel yapımcısı Hakan Tosun, uğradığı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Tosun’un beyin ölümünün gerçekleştiği doktorlar tarafından ailesine bildirildi.

10 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan Tosun’un, kafasına aldığı darbeler sonucu yol kenarında baygın halde bulunduğu öğrenilmişti. Olay yerinde kimliği bulunmadığı için hastaneye kaydı yapılamayan Tosun’a ailesi günler sonra ulaşabildi.

Saldırı sonrası beyin ölümü gerçekleşti

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Tosun’un başına sert bir cisimle vurulduğu ve olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Doktorlar, günler süren tedaviye rağmen gazetecinin beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı.

Olayın faillerine ilişkin soruşturmanın sürdüğü, polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Hakan Tosun kimdir?

1975 yılında İstanbul’da doğan Hakan Tosun, 1993 yılında özel radyoların yayına başlamasıyla medya sektörüne teknik danışman olarak adım attı.

1998 yılında İzmir’e yerleşen Tosun, burada çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı.

2009’dan itibaren bağımsız belgesel yapımcılığına yönelen Tosun, doğa, kent ve toplumsal mücadele temalı filmleriyle tanındı.

Tosun’un öne çıkan belgeselleri arasında:

Çatılara Doğru

Tekel İşçileri

Büyük Anadolu Yürüyüşü

Dönüşüm (Gentrification)

Validebağ Direnişi

Bağımsız gazeteci kimliğini sürdüren Tosun, aynı zamanda “Doğa ve Kent Aktivizm Documentary” adlı yapım şirketinde yönetmen olarak görev yapıyordu.

Basın meslek örgütleri ve çevre aktivistleri, saldırıya tepki göstererek olayın bir an önce aydınlatılması çağrısında bulundu.

Gazeteci meslektaşları, Tosun’un özellikle çevre talanı ve kentsel dönüşüm karşıtı çalışmaları nedeniyle tehditler aldığını belirtti.

Savcılık, saldırının mesleki faaliyetlerle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.