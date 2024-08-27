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Demir’in cenazesi, Kazımkarabekir Büyük Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kazımkarabekir ilçe mezarlığında toprağa verildi. Törene, Demir’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Durmuş Demir, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve birçok vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından, dualar eşliğinde toprağa verilen Demir, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Karısını öldüren adamdan intihar girişimi: "İstemeden oldu"

Karısını öldüren adamdan intihar girişimi: "İstemeden oldu"

Derya Demir, sevgilisi M.O. tarafından 26 Ağustos 2024 tarihinde Erdemli ilçesi Yemişkumu Mahallesi’ndeki yazlık dairede bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından M.O., gözaltına alındı. Demir’in cenazesi, memleketi Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine nakledildi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde sevgili si tarafından öldürülen 47 yaşındaki matematik öğretmen i Derya Demir , Karaman ’ın Kazımkarabekir ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 2 çocuk annesi Demir’in cenaze si, Mersin Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak memleketi Karaman’a getirildi.

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