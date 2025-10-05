Etkinlikte genç nesillere hayvan sevgisi aşılanırken can dostların tedavisi, bakımı ve onlarla iletişim kurmanın yolları öğretildi. Öğrenciler de sahipsiz hayvanlara yönelik kötü muamelelerden çok etkilendiklerini belirterek bu durumun sona ermesi çağrısında bulundu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Bornova’da bulunan Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nde öğrencileri ağırladı. Veteriner hekimler, konuklarına hayvanlara yönelik sağlık muayenesinin nasıl yapıldığını gösterirken hayvan sahiplenmek için gerekli şartları ve can dostlarla iletişim kurmanın yollarını anlattı. Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir, öğrencileri bakımevlerine getirerek farkındalığını arttırmak istediklerini belirtti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışan veteriner hekimlerin, hayvan bakıcılarının bakımevlerinde gereken özeni gösterdiklerini aktaran Özdemir, “Sahiplendiğiniz hayvanların bakımlarını özenle yapmalısınız. En önemli durum bilinçli hayvan sevgisi ve bilinçli hayvan sahibi olmak. Sokağa terk edilen hayvan sayısında artış var. Bakamayacağımız hiçbir hayvanı almamamız lazım” dedi. Özdemir, “Dünya artık ‘Tek Sağlık’ konsepti çerçevesinde birleşiyor. Tek sağlık çerçevesi, dünya sağlığının korunması için hayvan, çevre ve insan sağlığının birlikte yürütülmesi gerektiğini ifade ediyor” ifadelerini kullandı.



Öğrenciler ise özellikle sahipsiz hayvanlara yönelik şiddetin çok arttığını ve bunun artık son bulması gerektiğini söyledi. Hayvanları çok sevdiğini, kendisinin de bir kedisi olduğunu ifade eden Irmak Yeşilçavdar, “Hayvanlar insanların parçası gibi. Sahipsiz hayvanlara yönelik kötü muameleler karşısında çok üzülüyorum. Çok yanlış bunlar. Bu duruma son verilmesini istiyorum” dedi.

Ömer İncioğlu da hayvanları çok sevdiğini ancak evinde herhangi bir hayvanın olmadığını, annesini ikna etmesi halinde kedi sahiplenmek istediğini söyledi.

Melisa Keskin ise hayvanları çok sevdiği için bu etkinlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı. Keskin, “Balık besliyordum ama öldü. Buradan bir hayvan sahiplenmek isterim. Sokak hayvanlarının yaşadığı şeyler karşısında üzülüyorum. Çünkü yaşadıkları olumsuz durumları hak etmiyorlar. O nedenle barınaklar onlar için kurtuldukları bir yuva” diye konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ