İzmirli iş insanı Kurtuluş Yalçın, son dönemde yaşanan orman yangınları nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, “Yanan ormanlar için üzgünüz, ağaçlandırma için hazırız!” dedi. Yalçın, doğal yaşamın yok olmasının gelecek nesillerin hakkının gasp edilmesi anlamına geldiğine dikkat çekti.

“Ormanlar yandı, yüreklerimiz yandı”

Yalçın, yangınlarda yok olan ağaçların sadece doğayı değil, çocukluk anılarını ve gelecek umutlarını da kaybettirdiğini vurguladı: “Bu felaket milletimizin ruhuna da zarar verdi.”

“Yeşil vatan için elimizi taşın altına koymaya hazırız”

İzmir iş dünyası olarak yeşillendirme çalışmalarına gönüllü destek sunmaya hazır olduklarını belirten Yalçın, “Ağaçlandırma kampanyaları ve fidan bağışları için her türlü desteği vermeye hazırım” diye konuştu.

“Yetkililere çağrı: Yeşillendirme seferberliği başlatılsın”

Yalçın, devlet ve yerel yönetimlerin hızla ağaçlandırma çalışmalarını başlatmasını isteyerek, “Yanan ormanları yeniden ayağa kaldırmak milli görevdir. Herkesi bu seferberlikte yer almaya davet ediyorum” dedi.