İzmirli iş insanları, kentsel dönüşüm projelerindeki hukuksuz müdahalelere karşı mücadele edeceğini basın açıklaması ile duyurdu; 600 ailenin haklarını korumak için olağanüstü genel kurul yapacak.

S.S. İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi’nin yaptığı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

İki yılda yaşanan kriz ve çözüm süreci

"İzmirli iş insanları olarak Aralık 2021’de İzmir’deki Kentsel Dönüşüm sorunun çözülmesine katkıda bulunmak amacıyla çıktığımız bu yolda, S.S. İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifini kurarak, İZBETON AŞ. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi bilgisi dahilinde 611 bağımsız bölümden oluşan Örnekköy 3 ncü Etap Kentsel Dönüşüm Projesi West Kordelion’un yapımı için sözleşme imzalanmıştır.

Kriz sonrası inşaat faaliyetlerine ara

Geçtiğimiz bu 2,5 yıl içerisinde Kooperatif yönetimi, ortaklarımız ve alt işverenlerimizle birlikte gösterdiğimiz özverili çalışmalara rağmen Haziran 2023’de, idarenin İŞ BİLMEZ kontrolörlerinin bilim ve fen kurallarına uygun olmayan istekleri yüzünden, yaşanan kriz sonrası 6 ay şantiye faaliyetleri durdurulmuştur. Bu süreçte kooperatif yönetiminin iradeli duruşu ile sorun çözülmüş, sürece zarar verdiği görülen Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı kapatılarak, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı altında Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü olarak işi bilen bir ekibin denetiminde çalışmalar hızla devam etmiştir.

"Konu siyasetin oyuncağı olmuş"

Kooperatif yönetim ve denetim kurullarımız ilk günden beri aynı isimlerden oluşmakla birlikte, hiçbir siyasi partiyi ve görüşü temsil etmemesine rağmen, konu siyasetin oyuncağı olmuş ve yapılan denetimler ve açılan soruşturmalardan bir sonuç alınamamış, kooperatif yönetimi dirayetli çalışmasına devam etmiştir.

Kooperatifimiz 13 Mayıs 2024 tarihinde ortaklarımızın katılımıyla genel kurulunu yapmış, inşaat faaliyetlerinin hızlanması için gerekli finansman desteği ortaklarımız tarafından taahhüt edilmiştir. Verilen bu destek ile birlikte şantiyemiz çalışmalarına tam kapasite olarak devam etmiştir.

Yerel yönetimden projede kriz yaratan uygulama vurgusu

Mart 2024’te yapılan yerel seçim sonucunda yeni gelen yönetim tarafından yeni uygulamalar başlatılmış olup, başarısız olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilip, İzmir’deki kentsel dönüşüm projelerini aksattığı gerekçesiyle kapatılan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı yeniden açılmasıyla, “Kentsel Dönüşümde Kooperatif Modeli”ni durdurmak ve kapatmak üzere çalışmalara başlamıştır.

İZBETON ile sözleşmelerin iptali

İş bilmez belediye bürokratları tarafından modeli baltalamak için yaptığı çalışmalar sonucunda, İZBETON uhdesinde bulunan ÖRNEKKÖY, GAZİEMİR ve UZUNDERE Kentsel Dönüşüm alanlarındaki sözleşmeleri “işlerinin bütün halinde anahtar teslimi usulde müteahhitlik belgesi/yetkisi bulunmayan yapı kooperatiflerine yaptırılmasına olanak sağlayan yüklenici sözleşmelerinin sona erdirilmesi ve yapı kooperatifleri eliyle görülen yapım işlerinin Bakanlık talimatı gereğince derhal durdurularak proje şantiyelerinin yapı kooperatifi yönetimi ve/veya şantiye sorumlularından yapım işinin bulunduğu hal ile teslim alınması hususunda talimat verilmiştir. Bu kapsamda, İZBETON AŞ. Yönetim Kuruluna sunularak imzalanmış olan ilgi protokol sona erdirilmiştir.” denilerek 23 Temmuz 2024 tarihinde İZBETON’a yazdırılan yazıya istinaden kooperatifimiz ile yapılan sözleşmenin HAKSIZ ve HUKUKSUZ bir şekilde tek taraflı feshettikleri bildirilmiştir."

Kooperatif, hakkını koruma sözü verdi

İzmirli iş insanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON A.Ş. ile yaşanan hukuksuz müdahalelere karşı ortaklarının ve hak sahiplerinin haklarını korumak için kararlılık gösteriyor. Yapılan görüşmelerde çözüm önerileri sunulmasına rağmen sonuç alınamadığı belirtildi. Yönetim, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile yaptığı görüşmelerde, hukuksuz uygulamaların durdurulmasını talep etti. Ancak, belediye yetkililerinin uzun sürecek hukuki süreçler üzerinde ısrarı devam etti. Kooperatif, bu süreçte ortaklarıyla olağanüstü genel kurul yapma kararı aldı.

Genel kurul düzenlenecek

Kooperatif yönetimi, Kasım ayında yapılacak olağanüstü genel kurulda durumu detaylı bir şekilde ele alacak. Genel kurulda alınacak karar doğrultusunda, hukuksal süreç izlenecek ve kooperatif içerisindeki hukukçulardan görüş alınacak. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerekli görüşmelerin yapılması da planlanıyor.

600 ailenin geleceği tehdit altında

Kooperatif, projeye yıllardır emek veren tüm paydaşların haklarını korumak için her platformda mücadele edeceklerini belirtiyor. “İzmir’e yakışmayan bu kararlar karşısında, evlerini bekleyen 600 ailenin haklarını korumak için durmayacağız” ifadesiyle kamuoyuna mesaj gönderdi.