22 Eylül 2024'te Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yaşanan olayda, suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, gözaltına alındığı sırada bir polis memurunun silahını alarak ateş açtı. Ağır yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının Annesi Pınar Geçti: "Keşke Polisimiz Değil de Ben Ölseydim"

Olayın ardından açıklama yapan zanlının annesi Pınar Geçti, yaşananlara karşı büyük pişmanlık ve üzüntü duyduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Bir anne çocuğunun böyle bir hale gelmesini ister mi? Ben de yaralandım, ama keşke polisimiz değil de ben ölseydim. O silah bana gelseydi. Ama oğlumun bu noktaya gelmemesi için çok uğraştım, devletime yalvardım. O madde bağımlısıydı, hepsini söyledim. Ama kimse müdahale etmedi."

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın ailesine başsağlığı dileyen Pınar Geçti, "Ailesine Allah sabır versin, keşke bu olay benimle son bulsaydı" diyerek acısını dile getirdi.