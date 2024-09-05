İzmirli 40 başarılı iş kadını tarafından kurulan Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Derneği (USKD), ilk olağan genel kurulunda başkanlığa Ayla Alkan'ı seçti.

İzmir Kent Konseyi’nde düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Derneği’nin (USKD) ilk olağan genel kurulunda, sürdürülebilir bir gelecek ve üretimin devamlılığı için kadınların iş hayatında daha fazla yer alması gerektiği vurgulandı. Ayla Alkan başkanlığında seçilen yeni yönetim kurulu, sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak için ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmayı hedefliyor.

“Sürdürülebilir kalkınma için kadınlar şart”

Başkan Ayla Alkan, USKD’nin vizyonunu Birleşmiş Milletler’in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile şekillendirdiklerini belirterek, kadınların iş dünyasında daha fazla temsil edilmesinin sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olduğunu ifade etti. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmadığı bir dünyada sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olmayacağını dile getiren Alkan, kadın girişimcilerin finansa ve pazara erişimlerinin artırılması için projeler yürüteceklerini açıkladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği

Alkan, iş dünyasında eşit fırsatlar sağlanması gerektiğine dikkat çekerken, kadınların istihdam oranlarının erkeklerle eşit seviyeye gelmesi için çalışacaklarını vurguladı. Özellikle kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın kaldırılması gibi konularda projeler geliştireceklerini belirten Alkan, toplumsal zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğunu söyledi.

USKD, kadınların güçlenmesi adına mentörlük programlarıyla yeni girişimcilere destek verecek. Ayrıca, teknoloji ve bilime erişimde kadınların daha fazla yer alması için çalışmalar yürütülecek. Alkan, özellikle kız çocuklarına yapılan yatırımın sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olduğunu belirtti.