Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2 Ağustos'ta yaşanan trajik olayda, eski nişanlısı Arda Tırkaz tarafından kaçırılan ve bıçaklanıp pompalı tüfekle vurulan Elif B. (27), yaşadığı dehşet verici saldırı sonucu hem sol hem de sağ bacağından ağır yaralandı. Elif B.'nin diz kapağının üzerinden kesilen sol bacağının ardından sağ bacağı da aynı şekilde kesildi. Olayın ardından Elif B., tedaviye alındığı hastanede psikolojik destek almaya başladı.

Kaçırılma ve saldırı anı

Arda Tırkaz (28), hafif ticari aracıyla Elif B.'yi evinden kaçırarak, evine av tüfeğiyle ateş açtıktan sonra, Refik Yiğit'e ait kıraathaneye yöneldi. Burada da ateş açarak, içerideki iki kişiyi ve kıraathanenin üst katında bulunan 14 aylık Yusuf Sırma'yı yaraladı. Olayın ardından hızla kaçan Tırkaz, Yasin Taştan'ın aracını gaspetti ve Elif B.'yi bu araçla uzaklaştırdı.

Takip ve çatışma

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tırkaz'ın kaçtığı otomobili dron ile takip etti. Cumalıkızık Mahallesi'nde plakası sökülmüş araç tespit edildi. Polis ve jandarma ekipleri, Tırkaz'ın Elif B.'yi ormana götürdüğünü ve burada bacaklarından vurduğunu belirledi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, Tırkaz'ın intihar ettiğini tespit etti.

Psikolojik destek ve tedavi süreci

Elif B. hastaneye kaldırıldıktan sonra, diz kapağındaki atar damarı parçalandığı için sol bacağı 10 Ağustos'ta, sağ bacağı ise 16 Ağustos'ta diz kapağının üzerinden kesildi. Psikolojik olarak zor bir süreç geçiren Elif B., ameliyat öncesinde "Bacağım kesilirse ne yaparım, nasıl yürürüm?" diyerek endişelerini dile getirdi. 29 Ağustos'ta taburcu edilen Elif B.'nin tedavi sürecinde psikolojik destek aldığı belirtildi.

Yasal süreç ve önlemler

Arda Tırkaz'ın daha önce cinayet suçundan cezaevinde yatıp, 2022'de tahliye olduğu ve toplam dört suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Elif B., Arda Tırkaz hakkında 11 Temmuz'da üç ay uzaklaştırma kararı aldırmış, ancak Tırkaz'ın tehditleri devam etmişti. Elektronik kelepçe talebi ise olaydan altı saat önce reddedilmişti.