İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Erzurum'da gerçekleştirilen Görme ve İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası ve Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’nda büyük bir başarı elde etti. Şampiyonalardan toplamda iki altın, üç gümüş ve dört bronz madalya kazanarak İzmir’e gurur yaşatan sporcular, Türk judo tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı.

İşitme ve görme engelli sporculardan beş madalya

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün işitme ve görme engelli judokaları, Görme ve İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası’ndan beş madalya kazandı. 106 sporcunun katıldığı turnuvada, Gökhan Biçer ve Yusuf Çelik birincilik kürsüsüne çıkarken, Eda Kiraz ve Mevlüt Akmaz gümüş, Burak Sayın ise bronz madalya kazandı.

Büyükler Türkiye Judo Şampiyonasında İzmir’den dört madalya

Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’nda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün judocuları dört madalya kazandı. Milli judocu Sema Mete, Büyükler kategorisinde çıktığı ilk turnuvada gümüş madalya elde ederken, İlayda Merve Sak, Soner Kumtaş ve Musa Şimşek de üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Şeydanur Aydın ve Mikail Zaloğlu ise beşinci olarak turnuvayı tamamladı.

Uluslararası turnuvalara katılmaya hak kazandılar

Madalya kazanan dokuz sporcu, 2025 yılında yapılacak uluslararası turnuvalarda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcuları, ulusal arenada gösterdikleri üstün başarıyı, uluslararası düzeyde de sürdürecek.