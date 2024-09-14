İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları Ekin İtmeç ve Aybüke Gül, Edirne'de 11-12 Eylül tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Turnuvada 14 ülkeden 58 kulübün katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda, İzmirli sporcular üstün performanslarıyla dikkat çekti.

Ekin İtmeç, 52 kiloda tüm rakiplerini mağlup ederek birinciliği elde ederken, Aybüke Gül ise 57 kiloda altın madalyayı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. İzmirli judocuların başarısı, kulüp camiasında sevinçle karşılandı.

Başantrenör Mesut Kapan, "Altyapımızın verdiği emeğin karşılığını almak bizleri çok mutlu ediyor. Ekin ve Aybüke’nin gelişimi gurur verici. Kulüp antrenörümüz Özgür Yılmaz ve sporcularımızı tebrik ediyorum" diyerek memnuniyetini dile getirdi.