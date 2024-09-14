Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), maymun çiçeği virüsü (mpox) salgınıyla mücadele kapsamında ABD’den gönderilen 50 bin doz aşıya kavuştu. Ulusal basında yer alan bilgilere göre, ABD tarafından gönderilen aşılar KDC'li yetkililere teslim edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, KDC, mpox salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri. Ülkede 2023 yılı başından itibaren yaklaşık 5 bin doğrulanmış vaka görülürken, 620'den fazla kişi bu virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüsün belirtileri 21 gün sonra bile ortaya çıkabiliyor

Mpox virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan ya da enfekte kişilerden bulaşıyor. Virüsün en yaygın bulaş yolları, vücut döküntüleriyle temas, bu döküntülerin bulaştığı eşyaların kullanılması ve vücut sıvılarıyla doğrudan temas. Virüsün ilk belirtileri 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkıyor ve genellikle yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar oluşuyor.

Henüz tedavi yöntemi yok

Maymun çiçeği hastalığının henüz özel bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Hastalık antiviral ilaçlarla tedavi ediliyor ve vakaların çoğu hafif seyrediyor. Hastalar genellikle birkaç hafta içinde iyileşiyor.

DSÖ, 2022 yılında maymun çiçeği hastalığının adını, ırkçılık ve ayrımcılık kaygıları nedeniyle 'mpox' olarak değiştirdi. Mpox virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu olarak ilan edildi.