İzmirli kadınlar, Türkiye ile Yunanistan arasında 102 yıl önce imzalanan Lozan Mübadelesi Anlaşması nedeniyle bir araya geldi. Etkinlikte müzik ve dans eşliğinde barış ve dostluk mesajları verilirken, göç etmek zorunda kalan milyonlarca insan anıldı.

"İnsan yerinden yurdundan edilmesin"

Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma etkinliğinde, mübadelenin tarihî önemine vurgu yapıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Başkanı Gülsen Özkan, kadınların dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

"Bu zorlukları aşmak, kadına şiddeti durdurmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için daha güçlü ses çıkarmalıyız. Bölük pörçük etkinliklerle değil, birlik içinde olmalıyız. 'Ben' değil, 'biz' olursak değişim ve dönüşümde daha etkili olabiliriz." ifadelerini kullandı.

"İki milyon insan zorunlu göç etti"

Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilciliği Başkanı Emel Acar, Lozan Mübadelesi ile iki milyona yakın insanın zorunlu göçe tabi tutulduğunu belirtti.

"Tarihteki ilk zorunlu göçü içeren bu sözleşme ile milyonlarca insan yurtlarından koparıldı, aileler bölündü ve uzun yıllar uyum sorunu yaşandı. Amacımız, bu acıları unutturmamak ve tarihten ders alarak barışı savunmaktır." dedi.

Ege’nin iki yakasında barış türküleri

Etkinlik kapsamında Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilciliği’nin müzik korosu ve dans grubu sahne aldı. Türkçe ve Yunanca şarkılar, Rumca ve Bulgarca ezgilerle birleşerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Alsancak’ta gerçekleştirilen performansta, kadınlar hep birlikte Ege’nin iki yakasını buluşturan danslara ve şarkılara eşlik etti. Barış ve dostluk mesajlarıyla süslenen gece, yoğun alkışlar eşliğinde sona erdi.