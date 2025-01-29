ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümeti yeniden şekillendirmek için radikal bir adım attı. Federal çalışanlara gönderilen resmi e-postada, 6 Şubat’a kadar istifa edenlere 7 aylık maaş tutarında tazminat ödeneceği bildirildi.

Personel Yönetim Ofisi (OPM) tarafından çalışanlara iletilen notta şu ifadeler yer aldı:

İstifa edenlere 7 aylık maaş ödenecek.

Uzaktan çalışan personelin tam zamanlı olarak ofise dönmesi gerekiyor.

Yasa dışı faaliyetlere karışan çalışanlara öncelikli soruşturma açılacak.

İstifa mektubu bile hazır

E-posta ile gönderilen bildirimde, istifa etmek isteyenler için “hazır istifa mektubu” da yer aldı. Trump yönetimi, göreve geldiğinden bu yana federal çalışanların tam zamanlı ofise dönüşünü sağlamak için çeşitli düzenlemeler yapıyordu.

Mahkemeden Trump’a darbe

Trump yönetiminin yüz milyarlarca dolarlık federal yardımları durdurma hamlesi, mahkemeden döndü. ABD Bölge Yargıcı Loren AliKhan, kararın sağlık hizmetlerinden altyapı projelerine kadar birçok alanda olumsuz etki yaratacağını belirterek uygulamayı askıya aldı.

Demokratlar, bu adımı Kongre'nin federal harcamalar üzerindeki yetkisine karşı yasa dışı bir girişim olarak değerlendirirken, Trump yönetimi seçim vaatleri doğrultusunda 6,75 trilyon dolarlık bütçeyi hafifletme sözü vermişti.