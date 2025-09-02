İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “Spor Başkenti İzmir” vizyonu doğrultusunda bu yaz binlerce çocuk, sporla dolu bir tatil yaşadı. Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu’nda düzenlenen ücretsiz kursların yanı sıra Konak ve Bayraklı’da kurulan portatif havuzlarda 7-13 yaş arası çocuklar hem spor yaptı hem de yeni beceriler kazandı.

3 bin 200 çocuk yüzme öğrendi

Konak Pazaryeri Mahallesi ve Bayraklı Cengizhan Mahallesi’nde 18 Temmuz’da açılan portatif havuzlar, kısa sürede çocukların uğrak noktası haline geldi. Haftanın altı günü 10.00-18.00 saatleri arasında uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alan 3 bin 200 çocuk, yaz boyunca yüzmeyi öğrenerek tatillerini verimli şekilde değerlendirdi.

Spor dolu yaz tatili

Bornova’daki Buz Sporları Salonu’nda açılan yaz spor okullarında ise tenis, voleybol ve basketbol branşlarında eğitimler verildi. Kurslara katılan çocuklar, hem temel spor bilgisi kazandı hem de yeni arkadaşlıklar edinerek tatillerini keyifli hale getirdi.

Sertifika ve madalya coşkusu

Yaz spor okulları ve yüzme kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklar için düzenlenen törende, minik sporcular sertifika ve madalyalarını aldı. Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Çalışmaları Şube Müdürü Gürcan Temizel, sporun yaygınlaştırılması için çalışmaların süreceğini belirterek şunları söyledi:

“Gelecek yaz portatif havuz sayımızı artırarak çok daha fazla çocuğumuza yüzme öğreteceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sporu her yaş grubuna ve toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Sporla büyüyen bir nesil

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeler sayesinde yaz tatilini spor yaparak geçiren çocuklar, hem sağlıklı yaşam alışkanlıkları edindi hem de geleceğe güvenle hazırlanma fırsatı buldu.