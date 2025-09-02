İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl Kemalpaşa’da bir fabrikaya sığınan yaralı kızıl geyiği kurtararak tedavi altına almıştı. Sol ön ayağından silahla vurulduğu belirlenen 7 yaşındaki geyik, bir yıl süren bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşamına kavuştu.

Heybetli boynuzları ve 250 kilogramlık ağırlığıyla dikkat çeken Paşa, kısa sürede parkta bulunan geyik sürüsüne adapte oldu. Uzmanlara göre Paşa, gücü ve görünümüyle sürünün yeni lideri olmaya aday. Doğal Yaşam Parkı’nda şu anda 15’i dişi, 13’ü erkek olmak üzere toplam 28 geyik bulunuyor.

“Operasyon yerine doğal adaptasyon seçildi”

Paşa’nın tedavi sürecini yakından takip eden Veteriner Hekim Dr. Duygu Aldemir, geyiğin durumunu şöyle anlattı:

“Geçen yıl 7 Ekim’de Kemalpaşa’da fabrikaya girdiği ihbarı üzerine Doğal Yaşam Parkı’na getirildi. Ayağında ateşli silah yarası vardı. Zamanla kaynayan kırık nedeniyle deformasyon oluşmuştu. Tüm tedavi yöntemlerini araştırdık, farklı hastanelerden görüş aldık. Ancak bu tür büyük ve ağır hayvanlara yapılacak operasyonlar riskli olabiliyor. Paşa’nın mevcut haliyle yaşama adapte olabildiğini gördük ve doğal sürecini destekledik.”

“Yaban hayatı avcılık hobisi değildir”

Paşa’nın sürüye hızla uyum sağladığını belirten Aldemir, hayvanların avlanmaması gerektiğine dikkat çekti:

“Paşa, silahla vurulmasına rağmen hayata tutundu. Doğada yaşayan canlıların yaşam hakkı var. Onlar bizim hobi amacıyla vuracağımız varlıklar değil. Herkesi yaban hayatına karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Hayvanların yaşam özgürlüklerini ellerinden almayalım.”

Fabrikada bulunmuştu

Paşa, 7 Ekim 2024’te Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikaya sığınmış, ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurtarılarak önce barınağa, ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na getirilmişti.

Bugün sağlığına kavuşan Paşa, artık yeni sürüsüyle birlikte Doğal Yaşam Parkı’nın simgelerinden biri oldu.