Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından motorin fiyatlarına 1 lira 21 kuruşluk indirim yapıldı. İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Motorine indirim geldi

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Daha önce LPG'ye yapılan indirimin ardından, 7 Mayıs 2025 itibarıyla motorin fiyatlarında da düşüş gerçekleşti. Motorinin litre fiyatına 1 lira 21 kuruş indirim geldi.

Küresel piyasa etkisi

Son haftalarda OPEC ülkelerinin arz artırma kararlarıyla petrol fiyatları 60 doların altına gerilemişti. Ancak, ABD ile Çin arasındaki müzakerelere yönelik olumlu beklentiler fiyatların yeniden toparlanmasına yol açtı. 7 Mayıs itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 63 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları (7 Mayıs 2025)

Şehir Benzin (TL/L) Motorin (TL/L) LPG (TL/L) İstanbul (Avrupa) 45,27 TL 44,20 TL 26,19 TL Ankara 45,90 TL 45,02 TL 26,09 TL İzmir 46,24 TL 45,35 TL 26,04 TL

Petrol piyasalarında kısa vadeli hareketlilik devam ederken, uzmanlar önümüzdeki günlerde döviz kuruna bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yeniden güncellemeler yaşanabileceğini belirtiyor. Özellikle yaz aylarında talep artışı ve jeopolitik riskler, fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.