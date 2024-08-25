Türk Donanması'nın deniz altı gücünü artırmak için inşa edilen REİS sınıfı denizaltıların teslimat takvimi belirlendi. Projenin ilk gemisi TCG PİRİREİS, 24 Ağustos 2024 tarihinde resmi olarak Türk Donanması'na teslim edildi.

Projenin ikinci gemisi TCG HIZIRREİS, geçtiğimiz yıl denize indirilmiş ve bu yılın Ağustos ayında bayrak çekerek seyir testlerine başlamıştı. HIZIRREİS'in 2025 yılında aktif hizmete girmesi planlanıyor. Üçüncü denizaltı TCG MURATREİS ise 2024 yılının Haziran ayında havuza çekilmiş olup, 2026 yılında donanmaya katılması öngörülüyor.

REİS sınıfı denizaltı projesinin geri kalan üç gemisi sırasıyla teslim edilecek:

TCG AYDINREİS: 2027

2027 TCG SEYDİALİREİS: 2028

2028 TCG SELMANREİS: 2029

Sonuç olarak, toplamda altı gemiden oluşacak proje 2029 yılına kadar tamamlanacak. Ayrıca, Türkiye'nin yerli denizaltı projesi MİLDEN'in inşasına 2025 yılında başlanması planlanıyor.

Teknik Özellikler ve Silahlar

REİS sınıfı denizaltılar, Alman Tip 214 tasarımı temel alınarak Türk Donanması için inşa ediliyor ve havadan bağımsız tahrik (AIP) sistemleri ile donatılmış. Bu sistemler, su yüzüne çıkmadan uzun süreli su altı operasyonlarına olanak sağlıyor.

Teknik Özellikler:

Deplasman: 1,860 ton (yüzeyde), 2,013 ton (batık)

1,860 ton (yüzeyde), 2,013 ton (batık) Uzunluk: 67,6 metre

67,6 metre Mürettebat: 27 personel, ek olarak 11 özel operasyon ekibi (SAT) üyesi

27 personel, ek olarak 11 özel operasyon ekibi (SAT) üyesi Hız: Yüzeyde 10 knot, su altında 20 knot

Yüzeyde 10 knot, su altında 20 knot Menzil: 6 knot hızda 12.000 deniz mili (yüzeyde), 8 knot hızda 420 deniz mili (batık)

Silahlar:

Torpido kovanı: 8 adet, çapı 533 mm

Mk48 ADCAP Mod6 AT veya Akya ağır torpido (planlı)

UGM-84A Harpoon Blok II ASM (4 torpido kovanı fırlatma için uygun)

IDAS SAM (planlanan)

Gezgin seyir füzesi (beklenti)

REİS sınıfı denizaltılar, Türkiye'nin deniz stratejisi için kritik önem taşıyor ve bölgedeki caydırıcılık kabiliyetini artırarak ulusal savunma sanayisinin gelişimine katkıda bulunuyor.